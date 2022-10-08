Сильнейшие ракетные прилеты по Харькову: что известно

Ночью, ориентировочно после полуночи российские войска нанесли четыре ракетных удара по Салтовскому району Харькова. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Телеграмм глава Харьковской ОВА Олег Снегубов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району", — написал Олег Синегубов.

По его информации, ракеты типа С-300 оккупанты запустили из Белгорода. В результате мощного удара очень серьезно поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. К счастью о жертвах не сообщается. На месте "прилетов" работают спасатели. По предварительной информации – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

Глава Харьковщины уточнил, что на местах работают правоохранительные органы и все профильные службы, раненых может быть больше.

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в соцсети, что россияне провели ракетный обстрел центральной части Харькова. Точная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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