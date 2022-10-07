Почему для РФ так важен контроль ЗАЭС – как не допустить ядерной катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ осудить международное рейдерство России, которая объявила о передаче Запорожской АЭС в свою собственность. По его словам, единственной возможностью гарантировать радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС, где сейчас находится до 500 российских боевиков. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и возможное дальнейшее развитие ситуации.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Заговорить" ситуацию вокруг ЗАЭС не получится

По мнению эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, ситуация вокруг ЗАЭС после сентябрьского визита миссии МАГАТЭ из острой проблемы перешла в стадию хронической.

"Желание России аннексировать не только территории и людей, но и инфраструктуру порождает отложенный кризис вокруг атомной электростанции – и может быть поводом, а также причиной дальнейших провокаций. Однако, судя по последним событиям вокруг членов миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сейчас никто на Западе не хочет продолжать давление на РФ", – считает эксперт.

Это видно, продолжает он, на примере последнего восьмого пакета санкций, принятого недавно в Брюсселе. И далеко не такого жесткого, как некоторые рассчитывали.

"Очевидно, что эту проблему окончательно решит только Украина, – отмечает Руслан Бизяев. – Дипломатическим или иным путём – вопрос пока открытый. Но ясно одно – "заговорить" ситуацию вокруг ЗАЭС не получится. Это вопрос безопасности (в том числе – энергетической) Украины и Европы".

Цепная реакция может похоронить всех и речь не только об Украине, а о глобальной безопасности

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Путинский указ о присвоении ЗАЭС – ничтожный, как и предыдущие, пытающиеся легитимизировать незаконную аннексию новых украинских территорий. Подобные действия продемонстрировали всему миру, что Россия не просто назвала себя правопреемницей Советского Союза, но и использует его методы. Так, изменять границы республик СССР можно было по решению высшего руководства – президиума Верховного Совета. И путинская власть действует подобным образом, перекраивая границы по своему усмотрению".

По словам эксперта, она мониторила информацию относительно тезисов, которые использовались в РФ относительно ситуации с ЗАЭС, а также на оккупированных и недавно деоккупированных территориях, находящихся (находившихся) под колпаком рос-пропаганды.

"Людей буквально бомбардировали лживыми сообщениями о том, что ВСУ якобы регулярно обстреливают Запорожскую атомную станцию, а украинская власть не пускает туда международных наблюдателей для мониторинга. Что это Украина шантажирует весь мир риском ядерной катастрофы. И так далее… Такие пропагандистские инструменты постоянно использовались и в СССР, где не было источников альтернативой информации. Шла постоянная борьба "процветающего Союза" с "загнивающим империалистическим Западом", хоть именно СССР являл собой империю, жаждущую поглощать всё новые и новые территории. Не случайно и в самой РФ массово блокируют соцсети, зачистили всю даже относительно свободную прессу, создавая информационный вакуум. Навязывая единственную – кремлевскую – точку зрения", – поясняет Катерина Коваль.

Безусловно, продолжает она, нам нужно демилитаризация ЗАЭС. Все указы и действия РФ – вне правого поля.

"Дело еще и в том, что создается угроза безопасности для всего мира. Если произойдет катастрофа на ЗАЭС, последствия ощутят на себе многие. Как радиационные, так и политические, военные. Будет создан прецедент, который террористы, "вдохновленные" примером РФ, смогут использовать для захвата подобных объектов по всему миру. И то, что мы периодически видели в фильмах, станет страшной реальностью. Понятно, что Кремль не особо обеспокоен мировой безопасностью. Тем важнее дать понять стране-агрессору, что последствия для нее самой будут фатальными", – уверена эксперт.

Она акцентирует, что попытка России присвоить себе ЗАЭС – это еще и о войне экономической. Украина лишается серьезного количества вырабатываемой энергии, которую мы могли бы потреблять сами или продавать на Запад.

"Так что речь идет о любимой Кремлем гибридной войне – собственно на фронте, а также в экономической, дипломатической, информационной плоскостях, – поясняет Катерина Коваль. – Важно, чтобы весь мир реагировал на подобные угрозы, на ничтожные путинские указы. Потому что не наказание российского агрессора подстегнет к подобным действиям другие авторитарные, диктаторские режимы. А цепная реакция может похоронить всех. Речь, подчеркиваю, не только об Украине, а о глобальной безопасности".

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