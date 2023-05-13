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Швейцария одобрила поставки оружия в Украину

Швейцария на законодательном уровне дала добро на поставки Украине оружия

сегодня, 14:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку к Закону о военном снаряжении. Это позволит в будущем передавать военную технику в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Euronews".

Швейцария одобрила поставки оружия в Украину

Швейцария. Фото: GettyImages

Таким образом Швейцария все-таки разрешила реэкспорт оружия собственного производства в другие страны.


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Стоит отметить, что ранее Швейцария блокировала поставки оружия, поскольку с 1815 года придерживалась политики нейтралитета. Поэтому Швейцария отказала Германии в передаче боеприпасов для зенитки Gepard.

Читайте также на портале "Комментарии" - Швейцария не против отдать замороженные активы РФ Украине, но есть нюанс.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получит от Германии самый большой пакет военной помощи с начала войны. перечень нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.

Ранее "Комментарии" писали – высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китайской Народной Республике (КНР) ухудшением отношений с Евросоюзом, если руководство Китая не изменит свою политику и не надавит на Кремль в вопросе прекращения войны против Украины. Что означает это заявление? Возымеет ли оно действие на КНР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://de.euronews.com/2023/05/12/schweiz-waffenlieferungen#:~:text=Das%20Kriegsmaterialgesetz%20hatte%20die%20Weitergabe,Munition%20seit%20Monaten%20immer%20weniger.
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