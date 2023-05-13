Швейцария одобрила поставки оружия в Украину

Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку к Закону о военном снаряжении. Это позволит в будущем передавать военную технику в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Euronews".

Швейцария. Фото: GettyImages

Таким образом Швейцария все-таки разрешила реэкспорт оружия собственного производства в другие страны.

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Стоит отметить, что ранее Швейцария блокировала поставки оружия, поскольку с 1815 года придерживалась политики нейтралитета. Поэтому Швейцария отказала Германии в передаче боеприпасов для зенитки Gepard.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получит от Германии самый большой пакет военной помощи с начала войны. перечень нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.

Ранее "Комментарии" писали – высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китайской Народной Республике (КНР) ухудшением отношений с Евросоюзом, если руководство Китая не изменит свою политику и не надавит на Кремль в вопросе прекращения войны против Украины. Что означает это заявление? Возымеет ли оно действие на КНР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



