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Шведские танки Stridsvagn 122 уже на украинском фронте (ВИДЕО)

В Украине заметили модернизированные шведские танки Stridsvagn 122. Что это за оружие

сегодня, 12:15
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попала запись, на которой видно, что украинские военные уже используют шведские танки Stridsvagn 122. Стокгольм обещал их предоставить в начале 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследователей войны из открытых источников OSINTtechnical.

Шведские танки Stridsvagn 122 уже на украинском фронте (ВИДЕО)

Шведский танк Stridsvagn 122. Фото из открытых источников

Число западных танков, которые Украина привлекла у союзников, растет. На войне против россиян уже работают танки Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2, а теперь в этот список можно добавить шведский Stridsvagn 122. Как показывает новое видео с фронта, украинские войска уже используют эту модель танков.


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Stridsvagn 122 – это модернизированная версия танка Leopard 2, поступившего на вооружение в 1997 году. Он в Швеции получил ряд усовершенствований, включая систему управления огнем и улучшенную броню, систему защиты экипажа от оружия массового поражения. Танк сразу модернизировали с учетом условий в Швеции, то есть под густые леса, болота и городские бои. 

Stridsvagn 122 может нацеливаться на многие разные цели одновременно, что позволяет вести огонь быстрее. Экипаж имеет лазерный дальномер и специальную камеру, облегчающую обнаружение, идентификацию и слежку за противником.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США назвал технику, которая вскоре прибудет в Украину и изменит ситуацию в войне. По его словам, это американские M1A1 Abrams, которые, вероятно, попадут на фронт уже осенью этого года.

Также "Комментарии" писали об удачных действиях украинской армии. Воины ВСУ захватили тяжелый огнемет "Солнцепек" россиян. Теперь трофейное оружие используется против российских кафиров.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1679234583932334083
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