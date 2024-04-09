Штраф 17 тысяч, если военнообязанный не сообщил об изменении адреса: детали

Верховная рада собирается внести изменения в принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект о мобилизации. Новые изменения касаются правил военного учета, а именно отсутствие обновления данных реального адреса и избегание повестки, которые могут наказываться штрафом до 17 тыс. гривен.



Уклонисты могут получить штраф за не обновление данных в ТЦК. Фото из открытых источников

Как указывает "Судебно-юридическая газета" в новой редакции законопроекта о мобилизации в статье 210 предусмотрены изменения с увеличением штрафа в случае уклонения от повестки или отсутствие обновлений адреса реального места жительства в ТЦК.

"Если гражданин не явится за повесткой в ТЦК или не обновит свои данные о реальном адресе, сначала к нему применят штраф в указанной сумме — минимально 17 тысяч грн", — отмечает "Судебно-юридическая газета".

Таким образом, штраф, который ранее составлял 3,4-5,1 тыс. гривен, увеличится в пять раз и составит 17-25,5 тыс. гривен. В случае подобных нарушений со стороны чиновников штраф предусмотрен еще большим – 34-59,5 тыс. гривен.

Отметим, что в положениях к предложенным статьям предусмотрено, что если данные обновились в Реестре военнообязанных "Оберег" и Министерство обороны может получить их автоматически, тогда штраф за то, что военнообязанный не обновил реальное место жительства, не должен налагаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал объяснил, чего не хватает Украине для победы.

Также "Комментарии" писали о том, что в Министерстве культуры отреагировали на скандал о бронировании работников цирков от мобилизации в Украине. По словам и. о. министра культуры хейт, поднявшегося в обществе – это неуважение к работе работников культуры.



