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Шойгу заговорил о "готовности к переговорам"

Глава Минобороны подчеркнул, что западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России

сегодня, 14:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России. Если это произойдет Москва готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе выступления на Пекинском оборонном форуме 30 октября, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Шойгу заговорил о "готовности к переговорам"

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу отметил, российские власти готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом. В то же время Шойгу подчеркнул, что для этого западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России.


Глава Минобороны страны-агрессора также отметил, что условия для переговоров еще не созданы.

Шойгу также обвинил Запад в содействии гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, Шойгу заявил, что "показательное стремление Запада к диалогу" скрывает наращивание сил в этом регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — расклады, когда начнутся переговоры Украины и РФ – как понимать заявления Лаврова.

Также издание "Комментарии" сообщало – под конец октября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.




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