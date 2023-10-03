Шойгу рассказал, будет ли дополнительная мобилизация в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России не планируется дополнительная мобилизация военных для войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Во время совещания с руководящим составом российских Вооруженных сил Сергей Шойгу рассказал о мобилизации в России.

"У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, военнослужащих для проведения "спецоперации" достаточно", — сказал Сергей Шойгу.

По словам Министра обороны РФ, Россия смогла привлечь более 300 тыс. человек для войны в Украине.

" Более 335 тыс. человек поступили на службу по контракту и добровольцами в 2023 году", — сообщил Шойгу и добавил, что в сентябре контракт подписало около 50 тыс. человек.

Вопреки заявлениям Шойгу, военные аналитики считают, что Россия будет проводить очередную мобилизацию для привлечения новых сил для войны в Украине. Задержка с мобилизацией в России объясняется желанием Владимира Путина не спровоцировать российское общество перед президентскими выборами в РФ, которые состоятся в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергея Шойгу спросили, победит ли Россия в войне в Украине. Неожиданную реакцию министра обороны РФ начали удалять российские ресурсы. Несмотря на это, в сеть попало видео, которое сохранилось среди неподконтрольных Кремлю ресурсов и распространилось за пределы России.

Также "Комментарии" писали, что аналитики Института изучения войны в своем отчете указали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу получил указ от Путина, чтобы остановить наступление украинской армии в кратчайшие сроки.



