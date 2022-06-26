Шойгу приехал на оккупированные территории в Украину

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Украину, чтобы проинспектировать российскую группировку войск, которая выполняет задание в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

При этом оккупанты не уточняют, какие именно позиции российских захватчиков посетил Сергей Шойгу, лишь уточняя, что министр посетил "территории Донбасса".

Отмечается, что на командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Сергей Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским воякам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ. Утром 26 июня сигнал о воздушной тревоге раздался по всей Украине. Минимум 14 ракет страна-агрессора направила на столицу. В итоге в Киеве раздались несколько громких взрывов. Одна из ракет попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие, под завалами до сих пор остается много людей. Уже подтверждено, что часть жителей эвакуировали, несколько людей было госпитализировано. По прибытии спасатели обнаружили, что в результате ракетных обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Также известно, что уже подтвердилась информация, что из-под завалов дома достали ребенка. Отца ребенка тоже достали из-под завалов. К сожалению, он не подает признаков жизни. Смерть мужчины подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.





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