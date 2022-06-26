logo

BTC/USD

21401.85

ETH/USD

1240.48

LTC/USD

58.74

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шойгу приехал на оккупированные территории в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Шойгу приехал на оккупированные территории в Украину

На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях

сегодня, 11:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Украину, чтобы проинспектировать российскую группировку войск, которая выполняет задание в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Шойгу приехал на оккупированные территории в Украину

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

При этом оккупанты не уточняют, какие именно позиции российских захватчиков посетил Сергей Шойгу, лишь уточняя, что министр посетил "территории Донбасса".

Отмечается, что на командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Сергей Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским воякам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне потеряли "глаза" на юге: обстрелов Николаевщины теперь в разы станет меньше.

Также издание "Комментарии" сообщало – спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ. Утром 26 июня сигнал о воздушной тревоге раздался по всей Украине. Минимум 14 ракет страна-агрессора направила на столицу. В итоге в Киеве раздались несколько громких взрывов. Одна из ракет попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие, под завалами до сих пор остается много людей. Уже подтверждено, что часть жителей эвакуировали, несколько людей было госпитализировано. По прибытии спасатели обнаружили, что в результате ракетных обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Также известно, что уже подтвердилась информация, что из-под завалов дома достали ребенка. Отца ребенка тоже достали из-под завалов. К сожалению, он не подает признаков жизни. Смерть мужчины подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mod_russia/17174
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!