Россияне потеряли «глаза» на юге: обстрелов Николаевщины теперь станет меньше

26 июня, воинами воздушного командования "Юг" был выявлен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ, со ссылкой на ПК "Юг".

ВСУ. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что беспилотник был очень важным для россиян. Отмечается, что этим БПЛА враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области. Военные подчеркивают, что угрозы ракетных ударов остаются и просят людей не пренебрегать воздушной тревогой.

Напомним: Зенитчики 25 июня сбили беспилотный летательный аппарат, проводивший доразведку объектов после субботних ракетных ударов российских войск.



Аналогичный БПЛА был сбит и 24 июня.



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