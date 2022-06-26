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Россияне потеряли «глаза» на юге: обстрелов Николаевщины теперь станет меньше

Беспилотник россиян, наводивший артиллерию, был сбит на Николаевщине

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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26 июня, воинами воздушного командования "Юг" был выявлен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ, со ссылкой на ПК "Юг".

Россияне потеряли «глаза» на юге: обстрелов Николаевщины теперь станет меньше

ВСУ. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что беспилотник был очень важным для россиян. Отмечается, что этим БПЛА враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области. Военные подчеркивают, что угрозы ракетных ударов остаются и просят людей не пренебрегать воздушной тревогой.

Напомним: Зенитчики 25 июня сбили беспилотный летательный аппарат, проводивший доразведку объектов после субботних ракетных ударов российских войск.

Аналогичный БПЛА был сбит и 24 июня.

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Источник: https://t.me/kpszsu/1480
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