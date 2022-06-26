В Киеве с утра взрывы – над столицей черный дым: что известно

Воскресное утро в столице Украины началось тревожно. После того, как была объявлена воздушная тревога в городе раздались минимум четыре громких взрыва. Как передает портал "Комментарии", в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, которые пролетали в сторону Киева. Впоследствии сообщалось о том, что в столице прогремели взрывы. После этого информацию прокомментировал мэр Виталий Кличко. Он подтвердил информацию о взрывах, написав пост у себя в Телеграмм.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Виталий Кличко написал, что взрывы были в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели уже прибыли на место.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация — впоследствии", — сообщил он.

В то же время нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко у себя в Телеграмм проинформировал, что по предварительной информации оккупанты попали в жилой дом, есть раненые. Начался сильный пожар.

По предварительной информации россияне выпустили по Киеву сразу 14 ракет. В двух домах происходят спасение и эвакуация жильцов.

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