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Спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ

Спасатели до сих пор ищут под завалами многоэтажки людей после попадания российской ракеты

сегодня, 09:28 comments1553
Автор:

Кравцев Сергей
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Утром 26 июня сигнал о воздушной тревоге раздался по всей Украине. Минимум 14 ракет страна-агрессора направила на столицу. В итоге в Киеве раздались несколько громких взрывов. Одна из ракет попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие, под завалами до сих пор остается много людей. Как передает портал "Комментарии", спасатели показали видео, как они разбирают завалы и ищут людей. Кадры трагические и напоминают какой-то фильм ужасов.

Спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ

Обстрел. Фото: ГСЧС

Уже подтверждено, что часть жителей эвакуировали, несколько людей было госпитализировано.

По прибытии спасатели обнаружили, что в результате ракетных обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

Также известно, что уже подтвердилась информация, что из-под завалов дома достали ребенка. Отца ребенка тоже достали из-под завалов. К сожалению, он не подает признаков жизни. Смерть мужчины подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что российская ракета попала в один из жилых домов в Шевченковском районе. При этом рядом с домом нет ни одного военного объекта, как нет и ни одного критически важного объекта инфраструктуры. Тем не менее, это не помешало оккупантам атаковать. При этом сообщается, что ПВО работала по Киевской области.

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Спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ - фото 2

Спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ - фото 3

Спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ - фото 4



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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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