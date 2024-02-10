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Шойгу побывал на фронте: в США объяснили цель визита

Военное командование РФ отдает приоритет наступлению на линии Купянск-Сватово-Кременная

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт западной группировки войск РФ на Купянском или Лиманском направлении. Глава Минобороны страны-агрессора во время визита получил доклады российского командования о ситуации на передовой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны. 

Шойгу побывал на фронте: в США объяснили цель визита

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Американские аналитики напомнили, что в октябре прошлого года Шойгу посещал командный пункт восточной группировки войск на Донецком направлении и после этого оккупанты начали локализованную наступательную операцию в районе Авдеевки.

"Визит Шойгу может свидетельствовать о том, что западная группировка войск переоценивает аспекты своей текущей наступательной операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная после того, как интенсивные российские наступления в январе привели к лишь незначительным тактическим успехам в этом районе", — рассказали в ведомстве.

Также, по мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что российское военное командование отдает приоритет наступательным операциям на линии Купянск-Сватово-Кременная.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-9-2024
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