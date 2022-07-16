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Шойгу отдал войскам новый приказ в войне против Украины

В Москве хотят, чтобы войска в Украине нарастили наступление и активизировались

сегодня, 11:00 comments2149
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы снова проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи так называемой "военной спецоперации" в Украине. Учитывая, что война против Украины затягивается Шойгу дал указания по наращиванию действий военных РФ по всем направлениям. Как передает издание "Комментарии", слова Шойгу цитируют российские пропагандистские СМИ, включая "РИА Новости".

Шойгу отдал войскам новый приказ в войне против Украины

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

При этом свое указание – активизироваться оккупантам в Украине и вновь пойти в массовое наступление министр страны-агрессора объясняет якобы заботой о гражданском населении Донбасса и других регионов, которое может подвергаться новым обстрелам. 

Те российские захватчики, которые больше всего отличились своей жестокостью и беспощадностью в боях получили из рук Шойгу медали "Золотая Звезда".                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — российская ракета попала в гражданский объект – вся Одесса в черном дыму: стали известны подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало - российские войска провели серию наземных атак на Донбассе, но ВСУ дали отпор захватчика. В Институте исследования войны считают, что активизация боевых действий на востоке Украины может произойти ближайшие 72 часа. Американские аналитики считают, если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят свои атаки.

Ранее "Комментарии" писали — у Путина есть временная черта по войне в Украине, он не готов воевать до бесконечности, но сейчас ставка делается на осень.




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Источник: https://t.me/rian_ru/171315
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