logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, где будет проходить экспериментальное восстановление
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, где будет проходить экспериментальное восстановление

Глава правительства проанонсировал экспериментальное восстановление шести населенных пунктов

25 апреля 2023, 15:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Глава правительства Денис Шмигаль назвал шесть населенных пунктов Украины, где в рамках экспериментального проекта будет проходить в этом году восстановление "комплексно и по новым принципам". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу правительства.

Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, где будет проходить экспериментальное восстановление

Рашисты до основания разрушили Мощун

Среди таких экспериментальных площадок глава правительства назвал Бородянку и Мощун в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Посад-Покровский в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


— Все эти населенные пункты испытали страшные разрушения. Теперь именно с них начинаем восстановление по принципу "лучше, чем было", – говорит Денис Шмигаль. По его словам, в этих населенных пунктах будут отстраиваться не отдельные здания, а с "системным подходом", "новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов".

При этом премьер отметил, что определение этих экспериментальных площадок по восстановлению не означает, что оно не будет проходить в других населенных пунктах.

В целом, на восстановление Украины правительство планирует потратить в этом году 14 млрд долларов. На эти цели пойдут, в том числе, и гранты западных союзников Украины. В частности, сегодня Украине из Европы поступило 1,5 млрд евро.

Между тем, стало известно, какое решение принял Кабмин по повышению тарифов на электроэнергию.

Стало известно, почему не произошло нового наступления на Киев и Волынь.

А Гуменюк заявила об успехах ВСУ на левом берегу Херсонщины.

Наталья Гуменюк объявила, что продолжается зачистка полосы левого берега Херсонщины, которая до сих пор остается под контролем российских войск.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!