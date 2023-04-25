Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, где будет проходить экспериментальное восстановление

Глава правительства Денис Шмигаль назвал шесть населенных пунктов Украины, где в рамках экспериментального проекта будет проходить в этом году восстановление "комплексно и по новым принципам". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу правительства.

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Среди таких экспериментальных площадок глава правительства назвал Бородянку и Мощун в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Посад-Покровский в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области.

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— Все эти населенные пункты испытали страшные разрушения. Теперь именно с них начинаем восстановление по принципу "лучше, чем было", – говорит Денис Шмигаль. По его словам, в этих населенных пунктах будут отстраиваться не отдельные здания, а с "системным подходом", "новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов".

При этом премьер отметил, что определение этих экспериментальных площадок по восстановлению не означает, что оно не будет проходить в других населенных пунктах.

В целом, на восстановление Украины правительство планирует потратить в этом году 14 млрд долларов. На эти цели пойдут, в том числе, и гранты западных союзников Украины. В частности, сегодня Украине из Европы поступило 1,5 млрд евро.

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