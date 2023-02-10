Шесть уроков русско-украинской войны

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт подводит итоги почти года войны в Украине. Ученый составил пять уроков, которые следует извлечь из украино-российской войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Foreign Policy.



Выводы войны в Украине. Фото из открытых источников

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Урок 1: Лидерам очень легко просчитаться

Стивен Уолт считает, что Путин очень сильно просчитался в начале войны. Российский диктатор не ожидал сопротивления от украинского народа, а также того, что Европа сможет найти альтернативы дешевому российскому газу и нефти.

Урок 2: Государства объединяются для противодействия агрессии

Путин еще раз просчитался, считая, что страны НАТО не будут помогать одинокой Украине. Однако военный альянс объединился, чтобы противодействовать российской агрессии. По мнению профессора, Запад понял, что Путин не остановится.

Урок 3: Все не окончено, пока не закончится

Сначала Путин ожидал, что Украина скоро падет под российским нашествием, однако этого не произошло. Украина перешла в контрнаступление с помощью внутреннего и внешнего ресурса. Успешные украинские кампании осенью были настолько удачными, что многие аналитики стали говорить, что есть шансы на скорейшее возвращение Крыма. Несмотря на поражение, Россия снова готовится к наступлению, а Украина ожидает поддержки Запада.

Урок 4: Война дает возможность экстремистам и усложняет компромисс

Профессор Гарвардского университета приводит пример Вьетнама, Ирака и Афганистана, которые получали много помощи США и НАТО, но в конце концов стали экстремистскими странами.

Урок 5: Стратегия сдерживания снизила бы риск войны

Стивен Уолт в этом пункте критикует НАТО за безосновательное расширение, которое проводила организация, несмотря на угрозы Путина. Хотя в результате признает, что главным агрессором конфликта является Россия.

Урок 6: Лидеры имеют значение

Здесь Уолт считает, что мировое положение могло быть совсем иным, если бы не лидеры стран. Если бы Путин не руководил Россией, то войны могло бы не быть, а если бы Порошенко победил Зеленского, смог ли он сплотить мир вокруг Украины. Также неизвестной остается реакция США, если бы сегодня Америкой руководил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех войнах, которые ведет Путин в Украине.

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