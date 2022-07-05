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Шесть из семи: в ВСУ показали, как сбивали российские ракеты в небе над Днепропетровщиной

ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам

сегодня, 16:18
Автор:

Денис
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Сегодня утром, 5 июля в небе над городом Днепр и областью ВСУ уничтожили шесть из семи ракет, которыми оккупанты атаковали нашу страну. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Шесть из семи: в ВСУ показали, как сбивали российские ракеты в небе над Днепропетровщиной

ПВО. (фото из открытых источников)

Защитники Украины опубликовали видео своей боевой работы. 

"Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (г.Днепр)", — подписали видео в Командовании ВС ВСУ. 

На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение вражеских крылатых ракет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в подконтрольной РФ "ЛНР" рассказали, куда собрались отодвигать украинские войска. В России боятся обстрела ВСУ на оккупированных территориях. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что что украинцы думают о домашнем насилии и Стамбульской конвенции. Как украинцы относятся к Стамбульской конвенции. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский назвал главное преимущество Украины в войне с Россией. Президент считает, что российская армия не ожидала увидеть в Украине такой уровень сопротивления. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что законопроект Новичкова-Кузнецова: как Путин возрождает Российскую империю. Во время своего выступления перед вторжением в Украину, Путин отсылался к идее восстановления Российской империи в границах до 1917 года. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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