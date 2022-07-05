Что украинцы думают о домашнем насилии и Стамбульской конвенции

Украинцев опросили, что они думают о Стамбульской конвенции, которая будет ратифицирована после постановления парламентом в июне. Опрос провели социологи компании Оперативная социология, исследовали мнение 1000 человек из разных регионов.

Фото иллюстративное / Pixabay

В ходе опроса респондентам задавали вопрос: "Были ли вы жертвой, свидетелем домашнего насилия?" Одобрительно ответили 22,9% опрошенных, возразили – 71,6%. Больше всего ответов "Да" среди граждан в центре и на западе – 28,2% и 26,7%, на востоке – 23,2%, на севере – 17,9%, на юге – 16,3%. В разрезе гендера, тем больше ответов "Да" среди женщин – 26,4%, меньше – среди мужчин – 18,7%.

Из опрошенных 34,6% ответили, что ничего не знают о Стамбульской конвенции. Главные тезисы в СМИ прочитали – 28,6%. Полный текст читали всего 3,6%. Результаты опроса свидетельствуют, что среди мужчин больше заинтересовавшихся и ознакомившихся с тезисами или текстом конвенции.

В то же время, 45,3% респондентов указали, что одобряют ее ратификацию, не поддерживают – 5,6% опрошенных, не определились – 46,6%. Поддерживают ратификацию конвенции 40,9% опрошенных женщин и 45,4% мужчин; не согласны с ратификацией – 4,6% мужчин и 3,5% женщин.

В возрастном разрезе наиболее одобрительно относятся к ратификации Стамбульской конвенции — молодые люди от 18 до 25 лет — 54,9% и граждане пенсионного возраста — 47,2%. Наименьшие показатели с положительными ответами у граждан от 35 до 49 лет.

Также в ходе опроса респондентов просили определить, что, по их мнению, является главной целью Стамбульской конвенции. Защита женщин и ликвидация домашнего насилия назвали целью конвенции 44,1% опрошенных. Ликвидацию дискриминации в отношении женщин и поощрение равенства между женщинами и мужчинами — выбрали 34,2%.



Защиту прав гендерно неопределенных лиц в публичной жизни в качестве цели конвенции избрали 13,7%. Поощрение равенства между гомо- и гетеросексуальными парами и дальнейшее содействие легализации однополых браков избрали 10,8%. Не определились – 30,9%.

В то же время 13,8% опрошенных скорее согласны, что Стамбульская конвенция дискредитирует мужчин и делает их односторонне ответственными за совершение домашнего насилия, и еще 5,7% полностью согласны с этим утверждением, не согласны — 22,7% респондентов.

С утверждением, что конвенция ведет к разрушению традиционной семьи, согласились 5,4% опрошенных — ответили "скорее согласен", и 4,5% — "полностью согласен". Категорически отвергают это – 35,1%. Полностью согласны с тем, что дети, жившие в семьях с насилием, нуждаются в защите и поддержке — 62,6%. Соглашаются с тем, что религия, традиции могут быть оправданием насилия – 4,8%, и еще 2% полностью согласны с этим, не соглашаются – 70,7%.

Как написал депутат Ярослав Железняк, не отдали ни одного голоса "за" ратификацию конвенции депутаты "Батькивщины", от "Слуги народа" — 193 голоса, от ЕС — 9, от Платформы за жизнь и мир — 15 (бывшая ОПЗЖ), от фракции "За будущее — 2 голоса, от партии Голос — 10, от Доверия — 13, Восстановление Украины — 12 голосов и пять от внефракционных депутатов.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!