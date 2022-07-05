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В подконтрольной РФ «ЛНР» рассказали, куда собрались отодвигать украинские войска

В России боятся обстрела ВСУ на оккупированных территориях

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В так называемой "народной милиции ЛНР" заявили, что украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области. Якобы в таком случае украинские защитники не смогут доставать оккупированные территории Донбасса своими ракетами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В подконтрольной РФ «ЛНР» рассказали, куда собрались отодвигать украинские войска

Российские войска. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что после продвижения российских оккупационных войск территорией Луганской области и взятия оккупантами под контроль Лисичанска президент РФ Владимир Путин дал указание министру обороны страны-агрессора распорядится, чтобы войска, которые принимали непосредственное участие в оккупации Луганщины, получили отпуск и смогли "нарастить силы". При этом Путин отметил, что войска, которая входят в состав группировок Восток и Запад, должны и дальше продолжать выполнять свои задачи и иметь такой же успех в продвижении территорией Украины, как те войска, которые выполнили свои задачи в Луганской области.                                                                        

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Источник: https://t.me/rian_ru/169881
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