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Шаманы сделали предсказание на 2023 год для Украины

Перуанские шаманы после своих традиционных обрядов в конце года сообщили о дате окончания войны в Украине.

сегодня, 21:40
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Автор:

Slava Kot

В конце декабря перуанские шаманы собрались в традиционной одежде и провели церемонию очищения. Шаманы использовали фотографию Владимира Зеленского и Владимира Путина и сообщили о дате завершения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Шаманы сделали предсказание на 2023 год для Украины

Перуанский шаман. Фото из открытых источников

Во время своих обрядов очищения и встречи с Новым годом перуанские шаманы использовали цветы, благовония, змею и изображения президентов Украины и Российской Федерации. Таким образом, шаманы узнали, что мирный договор между Зеленским и Путиным будет подписан до августа 2023 года.

"Все это успокоится. Наступит мир, покой. Это то, что мы видели", — сказал шаман Клеоф Седано,

Кроме событий в Украине, шаманы дали предсказание на другие события 2023 года. Перуанские религиозные деятели во время обряда использовали лежавшие на земле листья коки и черепа сообщили о климатических катастрофах.

"В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте в северной части Америки. будет много трагедий, преимущественно климатических", – сказал шаман Уолтер Аларкон.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о 10 пунктах мира от президента Украины Владимира Зеленского и вероятной дате, когда Украина сможет предложить Российской Федерации мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о новом оружии, которое чиновники США обсуждают для передачи Украине в 2023 году. По их словам эта военная техника лучше присланной ранее Соединенных Штатов. Аналитики также утверждают, что боевые машины Bradley имеют более высокие характеристики, чем украинские аналоги.



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Источник: https://www.reuters.com/world/peru-shamans-see-end-russia-ukraine-war-2023-2022-12-28/
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