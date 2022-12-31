Шаманы сделали предсказание на 2023 год для Украины

В конце декабря перуанские шаманы собрались в традиционной одежде и провели церемонию очищения. Шаманы использовали фотографию Владимира Зеленского и Владимира Путина и сообщили о дате завершения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Перуанский шаман. Фото из открытых источников

Во время своих обрядов очищения и встречи с Новым годом перуанские шаманы использовали цветы, благовония, змею и изображения президентов Украины и Российской Федерации. Таким образом, шаманы узнали, что мирный договор между Зеленским и Путиным будет подписан до августа 2023 года.

"Все это успокоится. Наступит мир, покой. Это то, что мы видели", — сказал шаман Клеоф Седано,



Кроме событий в Украине, шаманы дали предсказание на другие события 2023 года. Перуанские религиозные деятели во время обряда использовали лежавшие на земле листья коки и черепа сообщили о климатических катастрофах.

"В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте в северной части Америки. будет много трагедий, преимущественно климатических", – сказал шаман Уолтер Аларкон.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о 10 пунктах мира от президента Украины Владимира Зеленского и вероятной дате, когда Украина сможет предложить Российской Федерации мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о новом оружии, которое чиновники США обсуждают для передачи Украине в 2023 году. По их словам эта военная техника лучше присланной ранее Соединенных Штатов. Аналитики также утверждают, что боевые машины Bradley имеют более высокие характеристики, чем украинские аналоги.

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