"Шахеды" не дают покоя Беларуси: Лукашенко снова давал команду поднять авиацию

В ночь на 14 сентября во время массированной атаки на Украину российский ударный беспилотник снова нарушил воздушное пространство Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил оппозиционный белорусский OSINT-проект Беларускі Гаюн.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По данным мониторингового канала, российский "шахед" пересек границу с Беларусью примерно в 4 утра по местному времени. Беспилотник залетел в районе поселка Лоев Гомельской области, он находился в воздушном пространстве Беларуси примерно полчаса.

Аналитики отметили, что беспилотник двигался по западному курсу, а впоследствии – повернул на юго-восток и улетел в сторону Украины. В 05:05 его зафиксировали в районе города Славутич Киевской области.

В момент захода "шахеда" в воздушное пространство Беларуси в небе находился истребитель. Он взлетел с аэродрома "Барановичи" около 03:40.

Отметим, ранее "Беларускі Гаюн" уже сообщал, что в ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусским военным была дана команда поднять в небо истребители, в Гомельском районе были слышны взрывы.

"Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", – отметили аналитики.

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