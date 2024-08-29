Беларусь впервые сбивала авиацией российские шахеды: детали

Мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн" заявил, что во время очередной российской атаки по Украине один из шахедов РФ залетел на территорию Беларуси. Как следствие ВВС РБ подняли в воздух истребитель, пытавшийся сбить российский беспилотник.



Российский беспилотник. Фото из открытых источников

29 августа Россия совершила новую атаку по Украине, использовав десятки беспилотников. Как сообщает "Белорусский Гаюн", в 3:30 один из российских дронов снова залетел на территорию Беларуси в Йельском районе, что заставило белорусских военных реагировать.

"После захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Йельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе", — сообщил мониторинговый ресурс.

По заявлениям белорусских аналитиков, это впервые, когда была использована авиация для уничтожения российского беспилотника истребителями Военно-воздушных сил Беларуси.

"Таким образом это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе — российский дрон-камикадзе типа "Шахед"", — говорится в заявлении "Белорусский Гаюн".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше сделали заявление об уничтожении российских ракет над территорией Украины. Как пояснил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в НАТО не поддерживают решение о том, чтобы польские военные уничтожали ракеты РФ в воздушном пространстве Украины.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который считает, что Украина обрадуется ядерному удару России.





