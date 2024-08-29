Беларусь впервые сбивала авиацией российские шахеды: детали

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Slava Kot
Мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн" заявил, что во время очередной российской атаки по Украине один из шахедов РФ залетел на территорию Беларуси. Как следствие ВВС РБ подняли в воздух истребитель, пытавшийся сбить российский беспилотник.
Российский беспилотник. Фото из открытых источников
29 августа Россия совершила новую атаку по Украине, использовав десятки беспилотников. Как сообщает "Белорусский Гаюн", в 3:30 один из российских дронов снова залетел на территорию Беларуси в Йельском районе, что заставило белорусских военных реагировать.
По заявлениям белорусских аналитиков, это впервые, когда была использована авиация для уничтожения российского беспилотника истребителями Военно-воздушных сил Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше сделали заявление об уничтожении российских ракет над территорией Украины. Как пояснил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в НАТО не поддерживают решение о том, чтобы польские военные уничтожали ракеты РФ в воздушном пространстве Украины.
Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который считает, что Украина обрадуется ядерному удару России.
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