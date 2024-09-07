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РФ вновь массированно ударила Шахедами по Киеву: как отработала ПВО

Основная масса Шахедов приблизилась к Киеву около трех часов ночи

сегодня, 07:27
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Кравцев Сергей

Все запущенные россиянами по Киеву ударные беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны. Пострадавшие среди населения отсутствуют. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

РФ вновь массированно ударила Шахедами по Киеву: как отработала ПВО

ПВО. Фото: из открытых источников

Чиновник напомнил, что вражеские беспилотники типа "Шахед" начали залетать на территорию Украины с разных направлений еще до полуночи, а к Киеву приблизились около трех часов ночи.

"Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18-ть минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", — высказался Попко.

По его словам, в результате атаки российских ударных дронов, в Печерском районе было зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2, которое оперативно ликвидировали.

Сергей Попко отметил, что предварительно в городе пострадавших и разрушений нет. И добавил, что в соседних с Киевской областях еще продолжается атака дронов и они могут изменить курс на столицу.

Стоит отметить, что последние недели россияне значительно активизировались с запуском дронов-камикадзе по украинских регионам. Целью № 1 по-прежнему остается украинская столица.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 26 августа во время массированной атаки России по Украине было запущено по меньшей мере 127 ракет и 109 беспилотников. Украинским силам ПВО удалось сбить более 80% ракет и 90% дронов России. Портал "Комментарии" подготовил подборку систем противовоздушной защиты, которые Украина использует для отражения российских атак.




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