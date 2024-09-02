Системы ПВО в Украине: чем ВСУ сбивает российские ракеты и беспилотники

26 августа во время массированной атаки России по Украине было запущено по меньшей мере 127 ракет и 109 беспилотников. Украинским силам ПВО удалось сбить более 80% ракет и 90% дронов России. Портал "Комментарии" подготовил подборку систем противовоздушной защиты, которые Украина использует для отражения российских атак.



Системы ПВО в Украине. Фото из открытых источников

Patriot





Patriot – американская система противовоздушной обороны большой дальности, способная уничтожать различные воздушные угрозы, в частности баллистические ракеты, на расстоянии до 160 км. Разработанная компанией Raytheon система Patriot использует мощные радары и высокоточные ракеты, что позволяет ей обеспечивать эффективную защиту стратегических объектов.

Германия объявила об отправке в Украину 3 системы Patriot, США – 2, еще по одной должны предоставить Нидерланды и Румыния. По словам президента Владимира Зеленского, Украине необходимо более 25 систем Patriot для закрытия неба.

NASAMS





NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это современная система противовоздушной обороны средней дальности, разработанная Норвегией в партнерстве с американской компанией Raytheon. NASAMS известна своей гибкостью, ведь она может интегрировать разные типы ракет. Система способна эффективно уничтожать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивая защиту на расстоянии до 40 км.

Украина 2 батареи получила в октябре 2022 года. Еще 6 батарей США заказали для Украины, которые должны поступить до 2025 года. 2 командных пункта и 2 пусковые установки планирует передать Норвегия. Дополнительно обсуждается еще 10 пусковых установок и 4 центра управления огнем. Кроме того, две пусковые установки NASAMS Украине передала Литва в 2023 году.

IRIS-T SLM





IRIS-T SLM (Surface Launched Medium range) – это немецкая мобильная система ПВО средней дальности. Система может уничтожать различные воздушные цели, в том числе самолеты, вертолеты и ракеты на расстоянии до 40 км.

18 октября 2022 года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первая установка IRIS-T SLM интегрирована в систему ПВО Украины. В целом, ожидается, что Украина получит 9 систем IRIS-T SLM среднего действия и 11 IRIS-T SLS – ближнего действия.

SAMP-T SAM





SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) – это франко-итальянская система ПВО, предназначенная для уничтожения широкого спектра воздушных угроз, в частности баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов на расстоянии до 120 км. Первая установка прибыла в Украину в 2023 году, а в июне 2024 года был передан второй комплекс SAMP-T.

Главные системы ПВО, которые использует Украина для сбивания российских ракет и дронов:

- Patriot

- IRIS-T

— NASAMS

- SAMP-T

- С-300

- "Бук"

— MIM-23 Hawk

— F-16

— МиГ-29

— Су-27

— Gepard

— Vampire

— С-125

— ЗРК "Стрела"

— ЗРК "Оса"

— ЗРК Avenger, Crotale, Aspide

— переносные ЗРК, в частности Stinger

— группы борьбы со стрелковым оружием

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%: эксперты раскрыли секрет.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского пригрозили России после российских ракетных ударов по Украине.