В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отработала ПВО во время атаки на Украину

Российские оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны в ночь на 31 августа. Три БПЛА улетели в Россию и Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Работа ПВО. Фото: из открытых источников

В ночь на 31 августа захватчики нанесли удар: баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области; четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области; 52 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один — в Беларусь", — отметили военные.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Российские войска в ночь на 31 августа атаковали Украину как дронами, так и ракетами. Оккупанты в последнее время часто используют комбинированные удары по Украине.

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