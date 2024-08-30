Почему не удается остановить россиян на Покровском направлении: что будет, если РФ захватит город

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пока все внимание приковано к Покровскому направлению, где оккупанты не только начали давление, но и имеют большое продвижение. Именно поэтому жителям Покровска советуют не тратить попусту время, а уже сейчас эвакуироваться. Почему оккупанты быстро продвигаются на Покровском направлении? Что будет, если РФ захватит Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона отметил, что существует несколько факторов, влияющих на скорейшее продвижение РФ на Покровском направлении.
Он также объяснил, почему оккупанты игнорируют продвижение украинских сил в Курской области, но в то же время продолжают наступать на Покровском направлении.
По словам эксперта, россияне видят, что на Покровском направлении может быть достигнут определенный успех. В том числе и с точки зрения захвата города Покровск. Сейчас передовые части находятся в 10 км от города, а может уже и ближе.
Эксперт также отметил, какие последствия для Украины и РФ могут иметь одновременное наступление двух сторон в разных направлениях.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что если российские войска захватят город Покровск в Донецкой области, то следующими их целями могут стать Часов Яр, а также выход в Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.
По его словам, это еще вопрос: зайдут ли россияне в Покровск или даже подойдут к нему, но считать, что после этого они там остановятся для перегруппировки, – иллюзия.
Он считает, что россияне постараются держать интенсивность боев на таком же уровне.
Читайте также на портале "Комментарии" — у высшего командования нет плана, как остановить продвижение врага на Донбассе: чего боятся военные
Новости