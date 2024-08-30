Почему не удается остановить россиян на Покровском направлении: что будет, если РФ захватит город

Пока все внимание приковано к Покровскому направлению, где оккупанты не только начали давление, но и имеют большое продвижение. Именно поэтому жителям Покровска советуют не тратить попусту время, а уже сейчас эвакуироваться. Почему оккупанты быстро продвигаются на Покровском направлении? Что будет, если РФ захватит Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Россияне видят, что на Покровском направлении может быть достигнут определенный успех

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона отметил, что существует несколько факторов, влияющих на скорейшее продвижение РФ на Покровском направлении.

"Во-первых, потому что у них есть преимущество в живой силе и огневой мощи. Во-вторых, они пользуются ошибками наших командиров – не без этого. Это как раз в Новогродовке удалось им", – отметил Попович.

Он также объяснил, почему оккупанты игнорируют продвижение украинских сил в Курской области, но в то же время продолжают наступать на Покровском направлении.

По словам эксперта, россияне видят, что на Покровском направлении может быть достигнут определенный успех. В том числе и с точки зрения захвата города Покровск. Сейчас передовые части находятся в 10 км от города, а может уже и ближе.

"Они не хотят от этого отказываться. Плюс у них изменились реалии на земле. Мы помним, что они пытались диктовать нам мир в обмен на наши территории и призывали опираться на реалии на земле. Сейчас другие реалии – мы захватили их территории, и они так сказать не могут. Они хотят повысить цену дальнейшего размена на территорию, захватывая новые земли на Покровском направлении", – добавил Попович.

Эксперт также отметил, какие последствия для Украины и РФ могут иметь одновременное наступление двух сторон в разных направлениях.

"Территориально Россия потеряет гораздо меньше, чем мы. Если мы будем и дальше терять территорию на Донбассе. Поэтому значение территориально, безусловно, не в нашу пользу в этом плане", – отметил обозреватель.

Россияне постараются держать интенсивность боев на таком же уровне

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что если российские войска захватят город Покровск в Донецкой области, то следующими их целями могут стать Часов Яр, а также выход в Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

"Россияне не прекратят давление", – прогнозирует эксперт.

По его словам, это еще вопрос: зайдут ли россияне в Покровск или даже подойдут к нему, но считать, что после этого они там остановятся для перегруппировки, – иллюзия.

"Мы видели по Авдеевке, Очеретино... Они, к сожалению, не останавливаются", — сказал Тимочко.

Он считает, что россияне постараются держать интенсивность боев на таком же уровне.

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