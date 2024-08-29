СМИ узнали о таинственном украинском оружии, которое может изменить ход войны

Новый таинственный украинский дрон-ракета "Паляниця" нацелился на ВВС России. Пока РФ наращивает свои атаки беспилотниками и ракетами большой дальности, Украина отвечает тем же. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Ракета-дрон "Паляница". Фото: из открытых источников

Журналисты обращаю внимание, что президент Владимир Зеленский объявил о первом боевом применении нового украинского оружия дальнего действия под названием "Паляниця", которое он назвал "ракетным беспилотником".

Зеленский сказал, что новое оружие будет защищать Украину, поражая российские самолеты на земле, прежде чем они смогут взлететь для запуска ракет. Этот подход, который называется "убивать лучника, а не стрелы". Он широко пропагандировался в Украине и достиг определенных успехов. Спутниковые снимки показывают, что удар беспилотника 22 августа по авиабазе Мариновка уничтожил и повредил несколько бомбардировщиков.

Видео, которое сопровождало заявление Зеленского, показало, что "Паляниця" может достичь более 20 российских авиабаз, имея в виду по меньшей мере 600 км. Это меньше, чем некоторые существующие в Украине беспилотные летательные аппараты большой дальности, некоторые из которых могут поражать на расстоянии более 1600 км.

Украина имеет процветающий оборонный сектор небольших компаний, которые производят удивительное разнообразие ударных беспилотников, но "Паляниця", похоже, создана для определенной ниши.

В видео отмечается, что такие детали, как размер и скорость "Паляниці", засекречены, но говорится, что ее двигатель является турбореактивным. На самом деле существуют беспилотные летательные аппараты с ракетным двигателем, например, последняя версия Coyote компании Raytheon, которая является модернизацией предыдущего дрона Coyote с винтовым приводом.

Это спровоцировало различные дискуссии о том, что считать ракетой. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал Kyiv Post, что новое оружие является "и дроном, и ракетой". Проблема в том, что нет четких определений.

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