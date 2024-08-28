Россияне атакуют бешеными темпами: что происходит в Константиновке под Покровском

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Кравцев Сергей
Россияне пытаются прорваться в село Константиновка Покровского района Донецкой области. Бои еще продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитики отслеживают актуальную ситуацию на фронте, в Константиновке продолжает действовать украинская десантура, хотя враг давит очень сильно.
Отметим, также аналитики Deep State сообщали, что российские захватнические войска пытаются атаковать город Угледар Донецкой области с флангов.
Аналитики отслеживают актуальную ситуацию на фронте. В сообщении говорится, что в последние дни враг активизировался на двух участках Угледарского направления – западнее Павловки и возле Водяного.
Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. Личные боевые задачи россиян в том районе уточняются.
Читайте также на портале "Комментарии" — военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что на Покровском направлении российские войска достигли критического рубежа, где можно остановить их продвижение — железнодорожной линии в Новогродовке. В своем Telegram-канале он отмечает, что следующим шагом оккупантов могут стать терриконы шахты "Новогродовская", от которых до Покровска остается всего 10 километров по прямой.
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