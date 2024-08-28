Россияне атакуют бешеными темпами: что происходит в Константиновке под Покровском

Россияне пытаются прорваться в село Константиновка Покровского района Донецкой области. Бои еще продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отслеживают актуальную ситуацию на фронте, в Константиновке продолжает действовать украинская десантура, хотя враг давит очень сильно.

"Появилось видео, как к*цапы принесли флаг на западные окраины. Данная акция закончилась для них не очень приятно, но медийный эффект большой получился. Хотя такими темпами село удержать долго будет нереально, к сожалению", — отметили аналитики.

Отметим, также аналитики Deep State сообщали, что российские захватнические войска пытаются атаковать город Угледар Донецкой области с флангов.

Аналитики отслеживают актуальную ситуацию на фронте. В сообщении говорится, что в последние дни враг активизировался на двух участках Угледарского направления – западнее Павловки и возле Водяного.

"Цель данной акции понятна – обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", — пишут аналитики.

Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. Личные боевые задачи россиян в том районе уточняются.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что на Покровском направлении российские войска достигли критического рубежа, где можно остановить их продвижение — железнодорожной линии в Новогродовке. В своем Telegram-канале он отмечает, что следующим шагом оккупантов могут стать терриконы шахты "Новогродовская", от которых до Покровска остается всего 10 километров по прямой.



