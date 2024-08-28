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Не только Покровск: какой город россияне пытаются взять в кольцо

По сообщениям Deep State, россияне продолжают атаки с флангов на Угледар

сегодня, 08:25
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска пытаются атаковать город Угледар Донецкой области с флангов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.

Не только Покровск: какой город россияне пытаются взять в кольцо

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

Аналитики отслеживают актуальную ситуацию на фронте. В сообщении говорится, что в последние дни враг активизировался на двух участках Угледарского направления – западнее Павловки и возле Водяного.

"Цель данной акции понятна – обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", — пишут аналитики.

Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. Личные боевые задачи россиян в том районе уточняются.

Читайте также на портале "Комментарии" - военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что на Покровском направлении российские войска достигли критического рубежа, где можно остановить их продвижение — железнодорожной линии в Новогродовке. В своем Telegram-канале он отмечает, что следующим шагом оккупантов могут стать терриконы шахты "Новогродовская", от которых до Покровска остается всего 10 километров по прямой.

Коваленко прогнозирует, что город, который мог бы обороняться несколько месяцев, может полностью перейти под контроль российских оккупационных войск в течение ближайших 24 часов.

Первые штурмовые операции в окрестностях Новогродовки начались 21 августа. За менее чем неделю противнику удалось продвинуться по железнодорожной линии на расстояние 3,5 километра.

Эксперт отметил, что штурм железной дороги всегда был сложной задачей для врага, поскольку это препятствие похоже на естественную преграду, такую как река или водоем. Однако в этот раз ситуация другая. 




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