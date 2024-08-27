Военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что на Покровском направлении российские войска достигли критического рубежа, где можно остановить их продвижение — железнодорожной линии в Новогродовке. В своем Telegram-канале он отмечает, что следующим шагом оккупантов могут стать терриконы шахты "Новогродовская", от которых до Покровска остается всего 10 километров по прямой.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Коваленко прогнозирует, что город, который мог бы обороняться несколько месяцев, может полностью перейти под контроль российских оккупационных войск в течение ближайших 24 часов.

Первые штурмовые операции в окрестностях Новогродовки начались 21 августа. За менее чем неделю противнику удалось продвинуться по железнодорожной линии на расстояние 3,5 километра.

Эксперт отметил, что штурм железной дороги всегда был сложной задачей для врага, поскольку это препятствие похоже на естественную преграду, такую как река или водоем. Однако в этот раз ситуация другая.

Коваленко объясняет, что причиной успеха российских войск не является их особая квалификация или отсутствие устойчивости украинских защитников, держащих позиции настолько долго, насколько это возможно. Он отмечает, что существует другая проблема, о которой все чаще говорят те, кто имеет больше прав на подобные высказывания, чем он как гражданское лицо. Потеря Новогродовки, по его словам, в нынешних условиях не вопрос вариативности, а неизбежность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне наступают на Покровск . Покровск уже месяц остается в центре внимания из-за активных боевых действий. Ситуация продолжает осложняться, поскольку российские войска приблизились к городу на расстояние менее 12 километров. Наступление продвигается, и позиции постоянно смещаются.