Севастополь, Ялта и не только: где этой ночью было громко в Крыму

В ночь на 16 мая в Севастополе раздались сильные взрывы, оккупационные "власти" заявили о якобы уничтожении шести беспилотников над Черным морем. Как передает портал "Комментарии", информацию в сети обнародовал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Первые сообщения о взрывах начали поваляться ночью. Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе раздались два мощных взрыва.

Утром Развожаев рассказал о якобы "работе военных".

"По предварительной информации, уничтожено 6 БпЛА в воздухе над морем на большом удалении от берега", – сообщил так называемый губернатор Севастополя.

Позже "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе Ялты.

В 06.15 прогремел очень сильный взрыв в Севастополе. Российская ПВО работала с территории севастопольского военно-морского училища им. Нахимова. Очевидцы сделали фото следа от ракеты ЗРК "Панцирь-С1" в этой точке.

Кроме того, взрывы прогремели в Перевальном, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России. Очевидцы говорят, что там слышны взрывы и поднимается дым.

В то же время атака на Севастополь продолжается. Очевидцы сообщают о взрывах в городе. В частности, сообщается о взрывах в районе аэродромов Бельбек и Кача.

Зато в местных пабликах сообщают, что в Перевальном все непросто — там горит и детонирует склад боеприпасов 126 бригады береговой охраны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – взрывы на военных объектах в Крыму являются важной составляющей безопасности Украины. Страна-оккупант давно начала использовать захваченный полуостров, как военную базу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Ранее "Комментарии" писали – Крым содрогался от взрывов: где зафиксирован сильные пожары.



