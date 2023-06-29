Серия взрывов в Мелитополе: Федоров рассказал о последствиях

В ночь на 28 июня, а потом и непосредственно 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. Больше всего "прилетов" было по местному депо и одной из баз российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Все началось в полночь, когда более пяти взрывов прозвучало во временно оккупированном Мелитополе. Продолжилось это в 10 утра и закончился день для врага также взрывами, которые прогремели в 8 вечера", — проинформировал Иван Федоров.

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Что касается последствий, то, по словам мэра Мелитополя, досталось местному депо, которое россияне используют для логистики своего вооружения и боеприпасов из временно оккупированного Крыма.

"И теперь немного не будет применяться в логистике мелитопольское депо и тот транспорт — тепловозы, электровозы, находящиеся там", — добавил Федоров.

Также взрывы прогремели на территории военной базы, которую враг захватил в авиагородке и вблизи поселка Константиновка, где было сконцентрировано много войск противника.

Отметим, Мелитополь был оккупирован врагом практически в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В этот город россияне постоянно перебрасывают много военной техники и боеприпасов и уже дальше рассредоточивают по всем направлениям юга Украины.

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