logo

BTC/USD

43553.12

ETH/USD

2410.88

LTC/USD

68.36

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Селезнев о создании нового рода войск: Украина может дать фору многим странам на планете
commentss НОВОСТИ Все новости

Селезнев о создании нового рода войск: Украина может дать фору многим странам на планете

В Украине будет создан новый род войск, который поможет в войне с Россией, об этом в эфире Freedom заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он предположил, что все будет организовано максимально оперативно

сегодня, 19:42
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Благодаря использованию дронов войну РФ против Украины можно считать войной четвертого поколения, где важную роль играет техника и технологии, помогающие сохранять жизнь украинских военных, считает Владислав Селезнев.

Селезнев о создании нового рода войск: Украина может дать фору многим странам на планете

Со временем Украина будет делиться уникальным опытом

По его словам, организация нового рода войск является концентрацией усилий специалистов и инструкторов.

"Создание профильного рода войск является крайне важным элементом, который позволит нам систематизировать и боевое применение, и к тому подготовку нашего персонала, который будет привлекаться к выполнению тех или иных боевых задач по прямому своему назначению. Это касается и операторов разных типов дронов, и всей инфраструктурной системы",
– сказал эксперт.

По его словам, чтобы оформить новый род войск, нужно время, ведь стартует определенная бюрократическая рутина, связанная с оформлением документов, поиском источников финансирования, создание новой структуры в системе Вооруженных сил Украины.

"Но я уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Ведь очевидно, что ударные дроны являются крайне важным элементом, который будет усиливать боевой потенциал ВСУ"
, – подчеркнул военный эксперт.

При этом он добавил, что Украина имеет уникальный опыт использования дронов и может дать фору многим странам нашей планеты.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Он отметил, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны, подчеркнул руководитель Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров рассказал, что Украина разрабатывает аналог "ланцетов" , уже прошедший испытание. Он заявил, что уже в ближайшее время российские танки будут палаты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/
comments

Обсуждения


Новости

Все новости