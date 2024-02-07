Селезнев о создании нового рода войск: Украина может дать фору многим странам на планете

Благодаря использованию дронов войну РФ против Украины можно считать войной четвертого поколения, где важную роль играет техника и технологии, помогающие сохранять жизнь украинских военных, считает Владислав Селезнев.

Со временем Украина будет делиться уникальным опытом

По его словам, организация нового рода войск является концентрацией усилий специалистов и инструкторов.

"Создание профильного рода войск является крайне важным элементом, который позволит нам систематизировать и боевое применение, и к тому подготовку нашего персонала, который будет привлекаться к выполнению тех или иных боевых задач по прямому своему назначению. Это касается и операторов разных типов дронов, и всей инфраструктурной системы",

– сказал эксперт.

По его словам, чтобы оформить новый род войск, нужно время, ведь стартует определенная бюрократическая рутина, связанная с оформлением документов, поиском источников финансирования, создание новой структуры в системе Вооруженных сил Украины.

"Но я уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Ведь очевидно, что ударные дроны являются крайне важным элементом, который будет усиливать боевой потенциал ВСУ"

, – подчеркнул военный эксперт.

При этом он добавил, что Украина имеет уникальный опыт использования дронов и может дать фору многим странам нашей планеты.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Он отметил, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны, подчеркнул руководитель Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров рассказал, что Украина разрабатывает аналог "ланцетов" , уже прошедший испытание. Он заявил, что уже в ближайшее время российские танки будут палаты.



