Сегодня воздушные тревоги по всей Украине могут раздаваться весь день

В Беларуси сегодня активные авиационные учения, поэтому может быть много тревог. Но это не повод игнорировать их. Будьте бдительны. Первая воздушная тревога уже была объявлена по всей стране утром 19 января.

Карта тревог. Фото: из открытых источников

В 10:12 сирены начали звучать на юго-востоке, потом в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ударов с воздуха и ракетных ударов. В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

В частности, в 09:58 в Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ с рег. номером RF-50608, а также два истребителя МиГ-31К ВКС РФ.

Аналитический проект сообщает, что самого утра в Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности, поскольку в стране начался 2-й этап совместного летно-тактического учения ВС РБ и РФ.

Сейчас авиационные подразделения приступили к выполнению задач – над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

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