СБУ завершила следствие по "гауляйтеру" Запорожья

СБУ завершила досудебное расследование относительно экс-нардепа Евгения Балицкого, который на время масштабного вторжения России в Украину занимал должность депутата Запорожского областного совета. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Балицький разом з Путіним радіє анексії частини Запоріжжя

Напомним, что Евгений Балицкий до 2014 года представлял в Верховной Раде Партию регионов, выступал категорически против Майдана. В момент вторжения России в 2022 году имел мандат депутата Запорожского областного совета от партии "Оппозиционный блок", был владельцем местного мелитопольского телеканала. С захватом Мелитополя войсками РФ публично перешел на сторону оккупантов, а затем возглавил оккупационную так называемую военно-гражданскую администрацию Запорожской области, которая располагалась в городе Мелитополь.

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Впоследствии, во время организованных Кремлем "торжеств" по аннексии и включению территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области в состав РФ, подписал с Путиным документы о фейковом присоединении Запорожской области к РФ.

"Он изменил Украине, родному городу и его жителям. Именно на Балицком сотни смертей и тысячи сломанных жизней мелитопольцев", — подчеркивает Иван Федоров.



Предателя обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов) и ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные в целях изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Балицкому грозит 15 лет заключения.

Напомним, что Минобороны РФ заявило об атаках на Крым, в Херсонской области оккупанты окапываются, а Владимир Зеленский сообщил о подготовке к украинскому контрнаступлению.