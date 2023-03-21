СБУ "задокументировало" российского блоггера Артемия Лебедева

Службой безопасности Украины задокументирована преступная деятельность российского блоггера – Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. По данным спецслужбы, там он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

Артемій Лебедєв - відомий російський блогер та дизайнер

Артемий Лебедев основал студию, выполнившую более 4055 работ, среди которых фирменные стили, книги, журналы, знаки, логотипы, графические и физические интерфейсы, сайты, объекты промдизайна и промграфики, витрины. Среди клиентов его студии – Microsoft, Яндекс, Samsung, Киевстар GSM, Nokia, PeopleNet, Альфа-Банк. На Всемирном Экономическом Форуме (World Economic Forum) был анонсирован список Молодых Мировых Лидеров 2008 года. Одним из трех представителей России был назван Артемий Лебедев.

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В конце апреля 2016 г. без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины он посетил территории Луганской и Донецкой областей, находящиеся под контролем террористов и военных вооруженных сил России, в результате чего Центром "Миротворец" Артемий Лебедев был внесен в базу данных лиц подозреваемых в совершении преступления.

23 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против 52 граждан России и, в частности, в отношении Артемия Лебедева, санкции. Они введены на пять лет и предусматривают блокировку активов и остановку операций по выводу капитала из Украины.

Кроме Артемия Лебедева, в поле зрения СБУ попали еще несколько приспешников окупантов. В частности, СБУ сообщила о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера. Также обвинения выдвинуты бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС.

Между тем, в разведке рассказали, сколько россиян ежемесячно мобилизует Россия. А также стало известно, какое предложение во время визита в Москву Путину сделал лидер КНР.

Кроме этого, стало известно о реакции российских командиров на поражение рашистов под Угледаром.