logo

BTC/USD

28245.82

ETH/USD

1819.22

LTC/USD

82.17

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СБУ "задокументировало" российского блоггера Артемия Лебедева
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ "задокументировало" российского блоггера Артемия Лебедева

Он содействовал рашистам

сегодня, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Службой безопасности Украины задокументирована преступная деятельность российского блоггера – Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. По данным спецслужбы, там он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

СБУ "задокументировало" российского блоггера Артемия Лебедева

Артемій Лебедєв - відомий російський блогер та дизайнер

Артемий Лебедев основал студию, выполнившую более 4055 работ, среди которых фирменные стили, книги, журналы, знаки, логотипы, графические и физические интерфейсы, сайты, объекты промдизайна и промграфики, витрины. Среди клиентов его студии – Microsoft, Яндекс, Samsung, Киевстар GSM, Nokia, PeopleNet, Альфа-Банк. На Всемирном Экономическом Форуме (World Economic Forum) был анонсирован список Молодых Мировых Лидеров 2008 года. Одним из трех представителей России был назван Артемий Лебедев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В конце апреля 2016 г. без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины он посетил территории Луганской и Донецкой областей, находящиеся под контролем террористов и военных вооруженных сил России, в результате чего Центром "Миротворец" Артемий Лебедев был внесен в базу данных лиц подозреваемых в совершении преступления. 

23 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против 52 граждан России и, в частности, в отношении Артемия Лебедева, санкции. Они введены на пять лет и предусматривают блокировку активов и остановку операций по выводу капитала из Украины.

Кроме Артемия Лебедева, в поле зрения СБУ попали еще несколько приспешников окупантов. В частности, СБУ сообщила о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера. Также обвинения выдвинуты бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС.

Между тем, в разведке рассказали, сколько россиян ежемесячно мобилизует Россия. А также стало известно, какое предложение во время визита в Москву Путину сделал лидер КНР.

Кроме этого, стало известно о реакции российских командиров на поражение рашистов под Угледаром.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!