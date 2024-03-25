СБУ стала головной болью для РФ: какие победы особенно ценны и над чем нужно поработать

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Кравцев Сергей
В понедельник, 25 марта, российские террористы пытались поразить ракетами офисы Службы безопасности Украины в Киеве. Похоже, так обиженные эффективными действиями СБУ россияне пытались "поздравить" спецслужбу с ее профессиональным праздником. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" деятельность СБУ последнего времени – какие победы особенно ценны, какие недочеты следует исправить.
СБУ. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поясняет:
Из негатива эксперт называет скандалы с прослушками журналистов и некоторых политиков. Но позитива, акцентирует он, куда больше. Тем более, что систему характеризует не ошибки, а работа над ошибками. И тут у СБУ всё в порядке.
Иван Ступак констатирует:
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец согласен с тем, что в последнее время СБУ демонстрирует хорошие успехи в противостоянии со страной-агрессором – РФ. Хотя, уточняет он, не совсем компетенция данной Службы – атаковать те же флот или НПЗ.
По его мнению, следует более тщательно проводить проверку наличия иностранного гражданства у лиц, которые исполняют в Украине функции государства. Ведь сегодняшние партнеры завтра могут стать оппонентами. И использовать те или иные секреты, к которым имеют доступ сейчас, против нас.
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