СБУ стала головной болью для РФ: какие победы особенно ценны и над чем нужно поработать

В понедельник, 25 марта, российские террористы пытались поразить ракетами офисы Службы безопасности Украины в Киеве. Похоже, так обиженные эффективными действиями СБУ россияне пытались "поздравить" спецслужбу с ее профессиональным праздником. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" деятельность СБУ последнего времени – какие победы особенно ценны, какие недочеты следует исправить.

СБУ. Фото: из открытых источников

СБУ значительно укрепилась

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поясняет:

"Концептуально всё, вроде бы, осталось по-прежнему. У нас та же Служба, те же подразделения и задачи. Но в направлении нацбезопасности после 24 февраля 2022-го СБУ реально изменилась. Ее сотрудники начали работать быстрее, эффективнее, слаженнее. Стало меньше формальностей, что добавило активности. Убрали лишние процедуры. Стал цениться конкретный результат, а не движение к нему".

Из негатива эксперт называет скандалы с прослушками журналистов и некоторых политиков. Но позитива, акцентирует он, куда больше. Тем более, что систему характеризует не ошибки, а работа над ошибками. И тут у СБУ всё в порядке.

Иван Ступак констатирует:

"СБУ значительно укрепилась, ей есть, чем гордиться, она нарастила потенциал, освоила новые методы. Те же операции с участием дронов значительно проредили Черноморский флот РФ, нанесли огромный ущерб российской экономики. Постоянно уничтожаются коллаборанты, предатели. В разы выросло выполнение архисложных задач на территории противника".

Важно более эффективно выявлять иностранных агентов

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец согласен с тем, что в последнее время СБУ демонстрирует хорошие успехи в противостоянии со страной-агрессором – РФ. Хотя, уточняет он, не совсем компетенция данной Службы – атаковать те же флот или НПЗ.

"Что касается вопросов к СБУ, они остаются в части нормирования и контроля за деятельностью иностранных разведок, а также – за доступом к секретной информации. В том числе со стороны наших стран-партнеров. Гостайну в Украине никто не отменял", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, следует более тщательно проводить проверку наличия иностранного гражданства у лиц, которые исполняют в Украине функции государства. Ведь сегодняшние партнеры завтра могут стать оппонентами. И использовать те или иные секреты, к которым имеют доступ сейчас, против нас.

"И, конечно, важно более эффективно выявлять иностранных агентов, внедренных в те или иные госорганы Украины. Ведь проколы тут потом выливаются в провалы в поставках нам вооружений, боеприпасов, финансов", – резюмирует Ростислав Кравец.

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