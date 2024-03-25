Как изменилась СБУ за время большой войны: с чем все еще есть проблемы

Сегодня, 25 марта, отмечается День Службы безопасности Украины. С поздравлениями выступили президент Владимир Зеленский, другие официальные лица. Как изменилась СБУ с момента широкомасштабной российской агрессии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

СБУ. Фото: из открытых источников

СБУ при Малюке значительно повысила свою эффективность

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что СБУ прошла серьезную эволюцию во время широкомасштабного вторжения РФ. По его словам, особенно это заметно стало после смены руководства, когда был отправлен в отставку Иван Баканов – и пришел Василий Малюк.

"Именно тогда мы увидели ту Службу безопасности, которую должна иметь страна, находящаяся в состоянии войны, – отмечает эксперт. – При Малюке СБУ начала заниматься своими непосредственными обязанностями — противодействовать вражеской агентуре, заниматься разведывательной, контрразведывательной и другой работой. А, учитывая, военное положение, наносить удары по противнику в различных местах, с помощью различных средств. Нет сомнений, что СБУ при Малюке значительно повысила свою эффективность, гораздо лучше выполняет свои функции", – считает Игорь Рейтерович.

Впрочем, продолжает он, остаются и проблемы. Как минимум – две.

Во-первых – немалое количество российской агентуры внутри тех или иных органов власти в Украине, а также в самой СБУ. И время от времени мы видим последствия такой борьбы, акцентирует эксперт.

"Очищение рядов – архиважная задача, которая, похоже, займет еще немало времени", – отмечает Игорь Рейтерович.

Во-вторых, подчеркивает он, в СБУ до сих пор остаются департаменты, отделы, которые занимаются исключительно политическими или экономическими вопросами, которые не должны относиться к ее функционалу.

"Периодически всплывающие истории о слежке СБУ за журналистами или ее наскоках на те или иные предприятия точно не красят нашу Службу безопасности, – говорит эксперт. – И реформу СБУ, которая по объективным причинам (широкомасштабная война) зависла в Раде, следует обязательно довести до конца. Не должна Служба безопасности заниматься экономическими вопросами, а политическому компоненту ее деятельности следует касаться исключительно внутренней безопасности, но под жестким и эффективным контролем (как со стороны парламента, так и общественности)".

В СБУ увидели аналог современной спецслужбы

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким мнением:

"СБУ стала аналогом современной спецслужбы страны, которая находится в состоянии войны или перманентных военных конфликтов – с учетом опыта спецслужб Израиля и других стран. Ключевое отличие от довоенного формата – проведение военных операций на территории противника".

По мнению эксперта, это является показателем субъектности, которая возникла во время каденции президента Украины Владимира Зеленского.

"Ведь решения о проведении таких операций принимаются на самом высоком политическом уровне", – аргументирует Алексей Кущ.

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