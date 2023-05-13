СБУ разоблачила палача Балаклеи

СБУ объявила о подозрении бывшему оккупационному "коменданту" Балаклеи, истязавшему жителей города. Об этом сообщают "Комментарии".

Палач Балаклии

Как сообщает пресс-служба СБУ, в результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, причастного к массовым репрессиям против мирных жителей во время оккупации части Харьковщины. Фигурантом является военный комендант Калининградского гарнизона ВС РФ с позывным "Гранитом", который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных группировок на восточном фронте. В марте прошлого года он приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков "л/днр" в распространении кремлевского режима в городе.

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Впоследствии его назначили там "комендантом". На этой должности оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей. По приказу "Гранита" украинцев свозили в созданные агрессором застенки, которые обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей подвергали жестоким пыткам, а также долгое время держали без пищи и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести. Задокументировано, что "Гранит" лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в РФ.

Во время освобождения города оккупационный комендант бежал в РФ, где скрывается от правосудия. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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