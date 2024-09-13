СБУ опубликовала эксклюзивное видео возвращения украинцев из плена

Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры возвращения из вражеского плена 49 украинцев и украинок 13 сентября, сообщает портал "Комментарии".

Возвращение пленных. Фото: Владимир Зеленский

На видео освобожденные военнопленные обнимают представителей СБУ, Координационного штаба по обращению с военнопленными, целуют родную землю и поют гимн Украины.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", – отметили в Службе безопасности.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3569 украинцев. Сегодня состоялся 56-й обмен военнопленных.

За долгое время удалось вернуть женщин – 23 украинки дома, на родной земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В сегодняшнем обмене пленными вернулись бойцы "Азова" 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ возвращаются домой после 2 лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин. Об этом сообщили в Патронатной службе "Азова".

Читайте также: 49 украинцев вернулись из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

В частности, среди гражданских – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.