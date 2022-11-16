СБУ объявила в розыск Кадырова: что известно

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Лиля Воробьева
16 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на базу данных СБУ .
Рамзан Кадыров был объявлен в розыск (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что по информации СБУ, Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".
Кроме того, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а еще — в ведении агрессивной войны.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Кадыров снова угрожает Украине . Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответы России на обстрел украинских войск аннексированных российских регионов слабы. Как сообщает издание "Комментарии", соответствующее заявление главарь чеченских боевиков опубликовал 25 октября. Рамзан Кадыров подчеркнул, что "война идет на нашей территории", и выразил недовольство сложившейся ситуацией. Кадыров отметил, что хотя в приграничных районах и ввели военное положение, однако украинская армия продолжает обстреливать города, нанося прицельных ударов по российской армии. По его мнению, продолжающиеся обстрелы являются свидетельством того, что Россию "стараются всячески уничтожить", поэтому Кремль должен дать указание давать более жесткие ответы на такие обстрелы, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".Также "Комментарии" писали о том, что Кадыров настаивает на использовании ядерного оружия . Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров критикует действия российских военных генералов и утверждает, что пора применить ядерное оружие. Рамзан Кадыров изложил свои мысли в длинный лонгрид в Telegram канале. Там чеченский лидер рассказал о своем отношении к поражениям Российской Федерации в Украине. Кадыров в эмоциональном тексте критикует генерала Александра Лапина, получившего героя России за оккупацию Лисичанска. Теперь же армия РФ под руководством Лапина постоянно терпит поражение от украинских войск.
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