СБУ объявила в розыск Кадырова: что известно

16 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на базу данных СБУ .

В сообщении говорится, что по информации СБУ, Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Кроме того, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а еще — в ведении агрессивной войны.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Кадыров снова угрожает Украине . Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответы России на обстрел украинских войск аннексированных российских регионов слабы. Как сообщает издание "Комментарии", соответствующее заявление главарь чеченских боевиков опубликовал 25 октября. Рамзан Кадыров подчеркнул, что "война идет на нашей территории", и выразил недовольство сложившейся ситуацией. Кадыров отметил, что хотя в приграничных районах и ввели военное положение, однако украинская армия продолжает обстреливать города, нанося прицельных ударов по российской армии. По его мнению, продолжающиеся обстрелы являются свидетельством того, что Россию "стараются всячески уничтожить", поэтому Кремль должен дать указание давать более жесткие ответы на такие обстрелы, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".