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СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного «МВД РФ» на Запорожье (Фото предателей)

Так называемое МВД подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий

сегодня, 13:37
Автор:

Денис
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СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного «МВД РФ» на Запорожье (Фото предателей)

СБУ. Фото из открытых источников

СБУ идентифицировала всех коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожской области. Об этом сообщается на официальной странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook. 

"Служба безопасности установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВД по Запорожской области", и 17 из них уже объявила о подозрении. По заданию российских кураторов, так называемое МВД подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.", — говорится в сообщении. 

Сообщается, что в ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожской области. 

"Вот некоторые из них, которые входят в "руководящий состав" оккупационного органа" — СБУ. 

СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного «МВД РФ» на Запорожье (Фото предателей) - фото 2

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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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