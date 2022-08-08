Зеленский инициирует расширение санкций против РФ: насколько это может быть эффективно

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №7640, предусматривающий расширение санкций против Российской Федерации. Как оцениваете предлагаемые меры? Почему их решили ввести именно сейчас? Насколько это может быть эффективно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
В президентском законопроекте №7640 парламенту рекомендуется одобрить решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации".
Документ предусматривает санкции против юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.
Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:
– запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;
– запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
– остановка разрешений таким лицам на пользование украинскими недрами;
– запрет им приватизировать или арендовать госуимущество;
– запрет на заход российских судов и самолетов;
– прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;
– запрет на приобретение ценных бумаг от российских эмитентов;
– запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;
– запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в РФ;
– запрет на приобретение права собственности на землю в Украине для лиц, связанных с РФ.
Отмечается, что указанные меры (санкции) после принятия их ВР и подписания президентом будут действовать в течение 10 лет. При этом санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.
Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин не считает, что принятие закона об усилении санкций против страны-агрессора и ее граждан как-то кардинально изменит ситуацию.
Так что, резюмирует он, это скорее политическое решение, нежели имеющее какие-то серьезные экономические последствия.
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:
По мнению эксперта, вряд ли предложенные санкции повлияют на способность России вести войну.
Ярослав Романчук считает, что одновременно с созданием укрепленного тыла для ведения войны и победы, нужно действовать по отношению к украинскому капиталу с точностью наоборот, нежели к российскому.
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