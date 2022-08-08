Зеленский инициирует расширение санкций против РФ: насколько это может быть эффективно

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №7640, предусматривающий расширение санкций против Российской Федерации. Как оцениваете предлагаемые меры? Почему их решили ввести именно сейчас? Насколько это может быть эффективно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В президентском законопроекте №7640 парламенту рекомендуется одобрить решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации".

Документ предусматривает санкции против юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:

– запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;

– запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;

– остановка разрешений таким лицам на пользование украинскими недрами;

– запрет им приватизировать или арендовать госуимущество;

– запрет на заход российских судов и самолетов;

– прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;

– запрет на приобретение ценных бумаг от российских эмитентов;

– запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;

– запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в РФ;

– запрет на приобретение права собственности на землю в Украине для лиц, связанных с РФ.

Отмечается, что указанные меры (санкции) после принятия их ВР и подписания президентом будут действовать в течение 10 лет. При этом санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Юридическое закрепление таких ограничений – хороший шаг

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин не считает, что принятие закона об усилении санкций против страны-агрессора и ее граждан как-то кардинально изменит ситуацию.

"Наверное, только владение землей является одним из самых заметных факторов. Я не вижу особого желания россиян открывать счета у нас, участвовать в каких-то закупках, в приватизации. Но юридическое закрепление таких ограничений – хороший шаг. Он играет больше политическую роль – показать западным странам, что Украина также усиливает санкции против России. Чтобы Запад, со своей стороны, не стеснялся делать свои санкции против РФ еще более жесткими", – поясняет Анатолий Амелин.

Так что, резюмирует он, это скорее политическое решение, нежели имеющее какие-то серьезные экономические последствия.

Основные источники российских доходов – это всё же не работа с украинскими субъектами хозяйствования, с украинским государством

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Санкции в отношении российского капитала, собственников, надо было вводить еще в 2104 году, чтобы не дать РФ возможность создать в Украине сеть мягкой силы, агентов влияния на экономику и систему принятия решений. Но лучше позже, чем никогда".

По мнению эксперта, вряд ли предложенные санкции повлияют на способность России вести войну.

"Основные источники российских доходов – это всё же не работа с украинскими субъектами хозяйствования, с украинским государством, – поясняет он. – И такого рода запреты, которые предусмотрены в президентском законопроекте, являются скорее не экономическими, а такими, что вносят вклад в укрепление обороноспособности страны. Ведь именно через такого рода проникновение, подчеркиваю, шло формирование мягкой силы, агентов влияния и даже шпионажа внутри самой Украины. А когда идет война, поддержка такого рода подхода должна быть однозначна. И здесь даже спокойно предусматривается национализация, передача российских активов в управление украинских субъектов хозяйствования".

Ярослав Романчук считает, что одновременно с созданием укрепленного тыла для ведения войны и победы, нужно действовать по отношению к украинскому капиталу с точностью наоборот, нежели к российскому.

"А именно – ликвидировать для украинского бизнеса все запреты и ограничения. Чтобы можно было действовать по принципу: всё, что не запрещено – разрешено. Бизнес везде, где возможно, должен получить возможность действовать без лицензий, разрешений, сертификатов и других регуляторных документов, – уверен эксперт. – Так что такого рода предложения по борьбе с врагом должны идти в связке с документами, которые бы радикально расширяли уровень экономических свобод для украинских предпринимателей".

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