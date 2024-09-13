Сбитие российского Су-30СМ над Черным морем: что ждет дальше оккупантов

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели блестящую операцию в акватории Черного моря, уничтожив российский боевой самолет Су-30СМ. Как передает портал "Комментарии", представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального марафона рассказал, станет ли россиянам теперь опаснее летать.

Сбитие российского Су-30СМ

"Такие выводы я не готов делать, озвучивать... Но здесь надо отметить, что, к сожалению, в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует на постоянной основе. И не могу сказать, что чувствуют себя они там уверенно, но количество самолето-вылетов значительное", — сказал спикер.

Он уточнил, что в основном это касается как раз западного побережья Крыма. И также касается южного побережья Крыма. Там в какой-то момент эта ситуация должна измениться, так же как она изменилась с присутствием российских кораблей в Черном море.

При этом Дмитрий Плетенчук уточнил, что пока еще забегать вперед и говорить о каких-то изменениях обстановки на таком уровне было бы слишком преждневременно.

Отметим, в ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщило Главное управление разведки МОУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3,5 километров. Об этом сообщили в 3-й отдельной танковой Железной бригаде. Это случилось 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.



