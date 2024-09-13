logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сбитие российского Су-30СМ над Черным морем: что ждет дальше оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Сбитие российского Су-30СМ над Черным морем: что ждет дальше оккупантов

В воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует на постоянной основе

сегодня, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели блестящую операцию в акватории Черного моря, уничтожив российский боевой самолет Су-30СМ. Как передает портал "Комментарии", представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального марафона рассказал, станет ли россиянам теперь опаснее летать.

Сбитие российского Су-30СМ над Черным морем: что ждет дальше оккупантов

Сбитие российского Су-30СМ

"Такие выводы я не готов делать, озвучивать... Но здесь надо отметить, что, к сожалению, в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует на постоянной основе. И не могу сказать, что чувствуют себя они там уверенно, но количество самолето-вылетов значительное", — сказал спикер.

Он уточнил, что в основном это касается как раз западного побережья Крыма. И также касается южного побережья Крыма. Там в какой-то момент эта ситуация должна измениться, так же как она изменилась с присутствием российских кораблей в Черном море. 

При этом Дмитрий Плетенчук уточнил, что пока еще забегать вперед и говорить о каких-то изменениях обстановки на таком уровне было бы слишком преждневременно.

Отметим, в ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщило Главное управление разведки МОУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3,5 километров. Об этом сообщили в 3-й отдельной танковой Железной бригаде. Это случилось 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости