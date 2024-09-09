ВСУ впервые сбили высотный разведывательный дрон на высоте более 3620 метров (ВИДЕО)

Украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3,5 километров. Об этом сообщили в 3-й отдельной танковой Железной бригаде, передает портал "Комментарии".

Орлан-10, фото из открытых источников

"Это случилось 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Во взаимодействии с побратимами-пограничниками определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил технику к работе, затем вступили в действие еще два члена экипажа охотников за разведывательными "крыльями" оккупационных войск.

Охота была сверхсложной. Во-первых, высота — более трех километров; во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы "Ворон" беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. На видео – финальный момент атаки", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Орлан-10" – крайне опасный беспилотник. Может пролететь 600 километров, подняться на 5 километров, радиус действия – 120 километров. Выявляет цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, "ломает" сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Штурмовые группы оккупантов отказываются от выполнения задач – ОТУ "Харьков"

Войска России продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на утреннюю постройку оперативно-тактической группировки "Харьков".

Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции. Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.

Где оккупанты пополняют текущие потери и заходят в город – читайте по ссылке.