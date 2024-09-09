Штурмовые группы оккупантов отказываются от выполнения задач – ОТУ «Харьков»

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Войска россии продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на утреннюю сводку оперативно-тактической группировки "Харьков".

российские оккупанты в Волчанске, фото из открытых источников

Подразделения сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции. Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичное перемещение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью восполнения текущих потерь и возобновления наступательных действий.

В Волчанске противник применил багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.

В районе населенного пункта Тихое противник формирует штурмовые группы с целью подготовки к активным действиям.

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 71 человек, из них безвозвратные — 21, санитарные — 48. Еще два оккупанта сдались в плен.

Также в этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты имеют продвижение на фронте – карта DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили о том, что оккупанты захватили населенный пункт Водяное и продвинулись в Гродовке на Донетчине, информирует портал "Комментарии".

В сводке Института изучения войны за 8 сентября сообщается, что российские силы продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов 8 сентября.

Где еще оккупанты могли продвинуться за сутки – читайте по ссылке.