ГУР уничтожили российский самолет над Черным морем (ВИДЕО)

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Су-30СМ над морем. Фото из открытых источников

Сообщается, что в упавший в море истребитель принадлежал составу 43 отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ВСУ впервые сбили высотный разведывательный дрон на высоте более 3620 метров (ВИДЕО)

Украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3 с половиной километров. Об этом сообщили в 3-й отдельной танковой Железной бригаде, передает портал "Комментарии".

"Это произошло 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Во взаимодействии с побратимами-пограничниками определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил. к работе, затем вступили в действие еще два члена экипажа охотников за разведывательными "крыльями" оккупационных войск.

Охота была сверхсложной. Во-первых, высота — более трех километров; во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы Ворон беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. На видео – финальный момент атаки", – говорится в сообщении. Видео воздушной дуэли – по ссылке.