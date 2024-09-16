Санкции против РФ: в какой просьбе Индия отказала США

Министерство иностранных дел Индии ответило отказом на просьбу Вашингтона вводить санкции против российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет индийская газета "The Hindu", со ссылкой на информированные источники.

Канал Russia Today. Фото из открытых источников

Отмечается, что в пятницу, 13 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против Russia Today, отметив, что медиаорганизация, имеющая офисы по всему миру, является "рупором российского разведывательного аппарата".

"Правительство Соединенных Штатов оставляет за правительством Индии и правительствами других стран право самостоятельно определять порядок аккредитации этих организаций", – заявил спикер посольства США Кристофер Элмс.

Он добавил, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы как можно больше цивилизованных демократических стран последовали примеру США.

Издание "The Hindu", ссылаясь на свои источники отмечает, что в начале сентября представители Вашингтона связались с МИД Индии и призвали присоединиться к ограничениям для борьбы с российской дезинформацией. Однако в Нью-Дели заявили, что санкции США не касаются индийской стороны.

Один из индийских чиновников отметил, что страна не соблюдает односторонние ограничения, которые не были одобрены ООН. Другой источник сказал, что запрет медиаорганизаций демонстрирует двойные стандарты со стороны западных стран.

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