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Двойные стандарты Моди: СМИ узнали, как Индия продолжает помогать Путину продолжать войну

По информации Retuers, торговля РФ с Индией процветает, а двусторонние платежи проходят бесперебойно

сегодня, 16:15
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Кравцев Сергей

Торговля России с Индией удвоилась с 2022 года, а двусторонние платежи между странами проходят бесперебойно. В российский бюджет поступают многомиллиардные суммы, которых хватает для продолжения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентства Reuters.

Двойные стандарты Моди: СМИ узнали, как Индия продолжает помогать Путину продолжать войну

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует заместителя председателя правления российского "Сбербанка" Анатолия Попова.

Он заявил, что "Сбербанк" обрабатывает платежи до 70% всего российского экспорта в Индию. Торговля России с Индией почти удвоилась до 65 миллиардов долларов в 2023 году, когда южноазиатская страна стала крупным импортером российской нефти после введения западных санкций против РФ в 2022 году из-за войны в Украине.

"В 2022 году наблюдался значительный рост интереса российского бизнеса к индийскому рынку, потому что этот рынок служит альтернативой", — сказал Попов в интервью Reuters.

"Сегодня мы открываем счета в рупиях и для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может стать не только платежным средством, но и средством сбережения", — добавил он.

"Сбербанк" находится под западными санкциями и поэтому не может осуществлять транзакции в долларах США и евро или использовать систему SWIFT для международных переводов. Однако, по словам Попова, банк не испытал никаких проблем в Индии.

"Сбербанк является полноправным участником всех индийских платежных и межбанковских систем. Никаких ограничений на его деятельность нет", — сказал Попов.

Читайте также на портале "Комментарии" — визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и Киев показали намерение Индии оставаться на позиции неоднозначного нейтралитета по отношению к российскому вторжению в Украину. Это решение имеет значительные экономические и стратегические основания, сообщает Business Insider.




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