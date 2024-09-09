Моди направит посланника к Путину: буду говорить о мире в Украине

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал на этой неделе посетит Россию, где лично встретится с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит вопросы мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает India Today со ссылкой на осведомленные источники.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Визит Довала в Москву запланирован на 10-11 сентября. Он примет участие во встрече БРИКС, но главной целью станет встреча с Путиным для обсуждения предложений по мирному урегулированию после августовской поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Кроме того, на полях встречи индийский советник проведет двусторонние переговоры с российскими и китайскими коллегами.

Читайте также на портале "Комментарии" - торговля России с Индией удвоилась с 2022 года, а двусторонние платежи между странами проходят бесперебойно. В российский бюджет поступают многомиллиардные суммы, которых хватает для продолжения войны против Украины. Об этом пишет агентства Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – состоялся долгожданный визит премьер-министра Индии Нарендру Моди в Украину. По результатам визита между Украиной и Индией был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В ходе визита Моди заявил, что Индия никогда не была нейтральной в войне и у нее с первого дня конфликта была одна сторона – "мир". Сейчас же, подчеркнул премьер, Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Также сообщается, что между Зеленским и Моди состоялись продолжительные переговоры, подробности о которых не попали в СМИ. В ходе этого визита контрастировало то, что этим же летом в Москве Моди обнимался с Путиным, а вчера в Киеве говорил о разбитом сердце из-за убийств украинских детей. Что можно сказать об этом визите в Киев? Как Индия может помочь Украине в контексте войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



