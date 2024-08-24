В чем важность визита Моди в Украину: поможет ли Индия приблизить мир

Состоялся долгожданный визит премьер-министра Индии Нарендру Моди в Украину. По результатам визита между Украиной и Индией был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В ходе визита Моди заявил, что Индия никогда не была нейтральной в войне и у нее с первого дня конфликта была одна сторона – "мир". Сейчас же, подчеркнул премьер, Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Также сообщается, что между Зеленским и Моди состоялись продолжительные переговоры, подробности о которых не попали в СМИ. В ходе этого визита контрастировало то, что этим же летом в Москве Моди обнимался с Путиным, а вчера в Киеве говорил о разбитом сердце из-за убийств украинских детей. Что можно сказать об этом визите в Киев? Как Индия может помочь Украине в контексте войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зеленский и Моди. Фото: из открытых источников

Шансы на какие-то успешные посреднические усилия по агрессии России со стороны Индии невелики

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова согласен с тем, что визит Моди действительно был историческим. Причем не только для Украины, но и всего региона Восточной Европы.

"Индия пытается показать себя как мирового игрока, желающего распространить свое присутствие и влияние в мире, за пределами своего традиционного региона. К тому же Нью-Дели хочет показать, что, в отличие от КНР, не поддерживает агрессию России. Но при этом это происходит на фоне закупки рекордного количества российской нефти Индией, удлинения (хотя и сокращения) контактов в сфере заказа оружия. Несмотря на тесные связи с Вашингтоном, Моди не вступает в антироссийскую коалицию, демонстрирует теплые отношения с Москвой. Такой прагматизм, опирающийся на десятилетия активного участия в Руси Неприсоединения во времена холодной войны. Шансы на какие-то успешные посреднические усилия по агрессии России со стороны Индии невелики. Но все равно сам факт визита был полезен Украине, продвижение проукраинского нарратива в мире", – прокомментировал эксперт.

В результате визита Моди возникает окно возможностей

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко так прокомментировал ситуацию:

"Визит премьер-министра Индии в Украину является историческим прежде всего вследствие самого факта, что это первый визит премьер-министра Индии в Украину за все 33 года независимости Украины. Но этот визит имеет не только символическое значение. Он закладывает фундамент и создает позитивные импульсы для активизации двусторонних отношений и в политической, и в торгово-экономической сферах. В этом есть потребность для обеих стран, хотя и по несколько различным причинам".

Эксперт обращает внимание, что для Украины очень важно наладить конструктивные и взаимовыгодные отношения с Индией, крупнейшей страной мира по населению, динамично развивающейся экономикой с огромным рынком. Индия также является одной из самых влиятельных стран так называемого Глобального Юга. Продвижение интересов Украины, в том числе нашей позиции по условиям справедливого мира, в странах Глобального юга, является сейчас одним из приоритетов внешней политики Украины. Активизация взаимодействия с Индией может способствовать решению этой задачи.

"В свою очередь руководство Индии понимает глобальное значение войны между Россией и Украиной и необходимость действенного реагирования на эту международную проблему. Во время визита Моди в Россию полтора месяца назад произошел массированный ракетный удар РФ по Украине, в том числе по клиникам детского и материнского здоровья. В результате этого удара погибли десятки украинцев, в том числе и дети. И это создало негативный контекст вокруг визита премьер-министра Индии в Россию. И это наверняка повлияло на решение совершить визит в Киев. Таким образом Моди восстанавливает баланс, паритет во внешней политике Индии, показывает, что Индия не поддерживает войну против Украины, а выступает за прекращение этой войны. Соответственно, компенсируется негативное восприятие визита Моди в Россию. Своим визитом в Украину Моди хотя бы косвенно демонстрирует, что авторитет Индии может способствовать завершению войны между Украиной и Россией. Наконец, для Индии выгодно на перспективу развивать экономические отношения с Украиной, особенно в аграрной и оборонной сферах. И во время визита премьер-министра Индии в Киев были подписаны соглашения по сотрудничеству в этих сферах", – отметил Владимир Фесенко.

Также он подчеркивает, что этот визит стал результатом активной работы украинской дипломатии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба весной побывал в Индии с официальным визитом. И уже тогда началась работа по подготовке визита в Украину главы правительства Индии.

Что касается влияния этого визита на перспективы будущих мирных переговоров, то, по мнению Владимира Фесенко, не стоит делать поспешных выводов.

"Не стоит ждать от этого визита каких-то прорывных и быстрых последствий. Наверное, к сожалению, но в мире сейчас нет государства, которое бы убедило Россию прекратить ее войну против Украины, или хотя бы сесть за стол переговоров без предварительных требований. Принудить Россию к этому можно только силой. И для начала реальных мирных переговоров пока еще не созрели объективные предпосылки", — отметил собеседник портала "Комментарии".

По его мнению, позиция Индии по вопросу об установлении мира в Украине является абстрактно-миротворческой.

"По сути, это всего лишь призыв к началу переговоров и к акценту на дипломатические инструменты прекращения войны. Тем не менее, в результате визита Моди возникает окно возможностей для более активного вовлечения Индии в тот мирный процесс, который реализуется в рамках глобальных саммитов мира. И Украина заинтересована в более активном участии Индии в этом процессе. Также украинская дипломатия будет стараться использовать свои контакты с Индией и Китаем для того, чтобы постепенно подталкивать Россию к реалистичным мирным переговорам. При этом, однако, нашим дипломатам и государственному руководству надо выстраивать очень гибкий и осторожный баланс отношений с Индией и Китаем, с учетом того, что между этими странами существуют очень непростые отношения", – подытожил эксперт.

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